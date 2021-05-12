В Европе назвали сроки восстановления туризма

Туризм в Евросоюзе сможет полностью восстановиться не раньше 2023 года. Такой прогноз агентству РИА Новости дал глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.

По его словам, в 2022 году начнется постепенное пробуждение отрасли, однако ее объем будет составлять лишь половину от допандемийного 2019-го.

Среди возможных сложностей для восстановления туризма он назвал недостаток персонала, так как многие сотрудники из-за пандемии нашли работу в других сферах. Также он выразил сомнение в готовности путешественников тратить прежние суммы денег. «Мы не знаем, как выглядит ситуация, мы поймем это в следующем году», — признался Дженкинс.

В январе российские туроператоры предрекли появление в 2021 году нового вида путешествий — постковидных. Они будут предназначены для восстановления здоровья переболевших коронавирусом и для профилактики заражения. «Люди едут на курорты, которые находятся вблизи места жительства. Многие курорты вводят так называемые постковидные восстанавливающие программы. Они начинаются от 10 дней, но рекомендуется брать две недели», — рассказал генеральный директор турфирмы «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Он добавил, что в программу реабилитации входят восстанавливающие курсы, процедуры по укреплению иммунитета и сердечно-сосудистой системы.

В декабре 2020 года было подсчитано, что число поездок по миру в рамках международного туризма за первые 10 месяцев 2020 года года сократилось на 72 процента, до уровня 1990 года. «Все это привело к тому, что этот год стал худшим в истории туризма», — указали во Всемирной туристической организации ООН.