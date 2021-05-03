В ЕК уточнили ослабление ограничений на въезд туристов в Европу

Предложение разрешить въезд в Евросоюз вакцинированным гражданам не означает, что они не будут находиться на карантине и не должны сдавать повторные тесты на COVID-19. Такое уточнение по поводу ослабления ограничений в Европе сделала официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт Янс, передает ТАСС.

По ее словам, данное предложение «не предписывает» ЕС возможности освобождать приезжих от различных санитарных мер. При этом каждая европейская страна, которая начнет принимать туристов, вправе самостоятельно решать, какие правила безопасности необходимо им выполнить для пребывания на территории.

Ранее стало известно, что ЕК предложила с начала июня разрешить въезд отдельной категории туристов на территорию Евросоюза. Таким образом, в европейские страны будут свободно приезжать те, кто полностью прошел вакцинацию препаратами, одобренными в ЕС. Последняя прививка должна быть поставлена не менее чем за две недели до поездки.