Россия захотела разобраться в засекреченной информации по ситуации с Навальным

Российская сторона хотела бы разобраться, почему часть сведений по ситуации с основателем ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и признан экстремистской организацией) Алексеем Навальным засекречивается Западом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Предлагаю всем, кто искренне заинтересован в том, чтобы разобраться в этом вопросе, ознакомиться со стенограммой заседания бундестага, когда германское правительство отвечало на предельно конкретные вопросы депутатов касательно ситуации с так называемым "отравлением Навального"», — заявил Лавров.

По мнению главы МИД, объективный человек, ознакомившийся с этими текстами, поймет, что большая часть информации засекречивается «непонятно по каким причинам». «Хотелось бы очень в этом разобраться», — добавил Лавров.

О нежелании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) оказывать Москве содействие в изучении инцидента ранее заявлял постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. По его словам, страны отказались обнародовать формулу вещества, которое якобы использовалось при отравлении Навального.

Навальный впал в кому 20 августа 2020 года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.

В январе Навальный после прохождения лечения вернулся в Россию и был задержан в аэропорту. 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный приговор по делу «Ив Роше» за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года.