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В Италии признали неспособность решить афганский кризис без России

Экс-глава МИД Италии: без российского лидерства невозможно решить кризис в Афганистане
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Фото: Reuters

Экс глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини признал, что без российского участия и лидерства решить нынешний кризис в Афганистане невозможно. Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который посетил Италию с официальным визитом, передает РИА Новости.

Фраттини рассказал, что оценки двух сторон по вопросу Афганистана практически полностью совпали. Он подчеркнул, что последние события продемонстрировали полный провал стратегии Запада, кульминацией которого стал приход движения «Талибан» (запрещено в России) к власти в стране.

По словам политика, Россию же в первую очередь интересует обеспечение безопасности региона. Он также выразил уверенность в том, что Москва хотела бы предотвратить такое развитие событий, при котором террористы делают ставку на хаос. Помимо этого, Фраттини поддержал инициативу премьер-министра Италии Марио Драги, который на данный момент работает над созывом чрезвычайного саммита «Большой двадцатки» (G20) по Афганистану. Россия имеет на руках серьезные карты и разыграет их на подобной встрече, подчеркнул он.

«Так что я возлагаю большие надежды на политические способности Драги и очень рассчитываю на лидерскую роль президента РФ Владимира Путина», — резюмировал бывший глава МИД Италии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки около аэропорта афганской столицы, в результате которых погибли почти 200 человек, являются попыткой террористов осложнить и без того непростую обстановку в стране. Она подчеркнула, что российская сторона решительно осуждает теракты, призывает к скорейшей нормализации ситуации вокруг аэропорта и надеется на восстановление мира и безопасности в Афганистане.

26 августа в Кабуле прогремела серия взрывов. Согласно предварительным данным, число пострадавших в результате атак превысило 150, число погибших достигло 90 человек. Ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в России).

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