Москва разочаровалась ходом голосования СБ ООН по Афганистану

МИД России заявил, что в ходе голосования в Совете Безопасности (СБ) ООН по Афганистану США, Великобритания и Франция создали цейтнот при согласовании документов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД страны Марию Захарову.

По словам дипломата, Россия внесла значительный вклад в документ для того, чтобы он «отвечал актуальным задачам афганского урегулирования». Однако Москва вместе с Пекином были вынуждены воздержаться от голосования. «Есть все основания полагать, что Вашингтон, Лондон и Париж успели "обкатать" текст в узком формате, лишь в последний момент представив его на рассмотрение в Совет», — подчеркнула Захарова.

Российская сторона разочаровалась из-за необходимости форсированного рассмотрения резолюции с правками. Постпред РФ при ООН Василий Небензя пожаловался, что в документе не был учтен «ряд озабоченностей Москвы». В тексте не упоминается необходимость борьбы с «Исламским государством» (ИГ запрещенная в России террористическая организация), не отражается «недопустимость негативных последствий эвакуации» квалифицированных специалистов из Афганистана. Также в документе не упомянут тезис о пагубном влиянии заморозки финансовых активов на экономическую и гуманитарную ситуацию в стране.

Ранее Совбез ООН решил не вводить миротворцев в Афганистан. «В настоящее время в СБ ООН не обсуждается вопрос об отправке миротворческой миссии ООН в Афганистан и, в частности, в Кабул», — заявили в Совете.