Совбез ООН не планирует вводить миротворцев в Афганистан

В СБ ООН заявили, что обсуждения о введении миротворцев в Афганистан пока не ведется

Совет Безопасности ООН в настоящее время пока не рассматривает возможность ввести миротворцев в Афганистан, о планах организации рассказал РИА Новости источник в Совбезе.

«В настоящее время в СБ ООН не обсуждается вопрос об отправке миротворческой миссии ООН в Афганистан и, в частности, в Кабул», — заявил собеседник агентства.

Источник добавил, что сейчас ведется обсуждение проекта резолюции, которую подготовили Великобритания, США и Франция. Его суть заключается в том, чтобы все желающие покинуть страну афганцы могли как можно быстрее безопасно сделать это. Авторы документа выразили надежду на то, что он будет подписан всеми членами Совбеза как можно скорее.

Ранее ливанский специалист по исламскому фундаментализму, профессор Бейрутского университета Джамаль Ваким увидел «плохую новость» в приходе к власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в России). Он уточнил, что после укрепления талибов в Кабуле произойдет активизация радикальных сил на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Эксперт задался вопросом, ограничится ли деятельность лиц, связанных с международной террористической сетью, только Афганистаном или выйдет за его границы.

