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Великобритания заявила о завершении миссии по эвакуации из Афганистана

Премьер Британии Борис Джонсон: миссия по эвакуации граждан из Кабула окончена
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Фото: Ben Shread / Reuters

Великобритания завершила миссию по эвакуации подданных Соединенного Королевства и афганских граждан, помогавшим короне, из столицы Афганситана Кабула. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, видеообращение политика доступно в его Twitter-аккаунте.

По его словам, за время работы миссии из южноазиатской страны было вывезено более 15 тысяч человек, в их число вошли граждане Великобритании, а также люди, доказавшие лояльность стране, в частности переводчики и сопровождающие, которые обеспечивали безопасность англичанам на протяжении двадцатилетней миссии в Афганистане. Джонсон отметил, что покинул Кабул также посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу. Дипломат улетел на одном из последних рейсов.

Также премьер заявил, что Великобритания сохранит свое присутствие в регионе и увеличит объем гуманитарной помощи Афганистану вдвое (до 286 миллионов фунтов стерлингов).

Джонсон добавил, что Британия как США и Европа будет поддерживать контакты с представителями движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), которое захватило власть в Афганистане, учитывая их действия, а не слова. Премьер указал, если талибы хотят, чтобы их власть признали легитимной, они «должны обеспечить безопасный выезд всем, кто хочет покинуть страну, уважать права женщин и девочек, а также препятствовать превращению исламского государства в инкубатор мирового терроризма».

«Мы используем любые рычаги — политические, экономические и дипломатические — для того, чтобы оказывать помощь народу Афганистана и защищать нашу собственную страну от какого-либо ущерба», — добавил Джонсон.

Ранее министерство обороны Великобритании сообщило, что последний самолет с военнослужащими королевской армии вылетел из аэропорта Кабула. Ранее 28 августа королевство вывезло из страны всех гражданских лиц.

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