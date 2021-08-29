США перешли к финальной фазе эвакуации людей из Афганистана

Вооруженные силы США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По информации агентства, в настоящее время около тысячи человек в аэропорту Кабула ожидают эвакуации американскими военно-транспортными самолетами. При этом, как отмечает источник, после того, как стало известно о вероятных новых терактах, толпы перед воротами в аэропорт начали рассеиваться.

Сообщается, что с 14 августа, США вместе с союзниками смогли вывезти на самолетах из аэропорта Кабула около 58,7 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что граждане США, пытающиеся пробиться к линии контроля американских военных в аэропорту Кабула, получают отказ на эвакуацию. По словам журналистки Лары Логан, когда американцы предъявляют военным синие паспорта, их разворачивают обратно. Логан отмечает, что причину такого отношения со стороны силовиков в США понять не могут. По мнению экспертов, это может говорить о смене приоритетов Вашингтона.