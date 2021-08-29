Американский сенатор обвинил власти США в фатальном промедленнии эвакуации

Сенатор США: кризис в аэропорту Кабула можно было предотвратить, оставшись в Баграме

Американский конгрессмен Сет Моултон, несколько дней назад тайно отправившийся в Афганистан, в интервью порталу Axios задался вопросом, зачем военнослужащие США первым делом стремительно покинули аэродром Баграм, зная, что в ближайшее время им предстоит вывозить из страны большое количество людей.

«Я думаю, что ужасным решением было отказаться от Баграма. С какой стати отказываться от нашего [США] основного [военного] аэродрома, когда заранее известно, что мы должны эвакуировать десятки тысяч людей? Это просто взорвало мой разум», — заявил Моултон.

По его мнению, смертельную катастрофу в аэропорту Кабула можно было предотвратить, если бы американские власти начали эвакуацию раньше — на несколько месяцев.

Он также заявил, что продление сроков эвакуации не приведет к существенному изменению положения. По его словам, даже если американские военные задержатся в Афганистане до 11 сентября, людей, которые ожидают эвакуации, слишком много и вывезти всех в такой короткий срок невозможно. Поэтому, отмечает Моултон, Вашингтону придется вести дипломатические переговоры с руководством талибов (террористическая организация «Талибан», запрещена в России), чтобы иметь возможность продолжить эвакуировать граждан.

Ранее газета Washington Post сообщила о намерении президента США Джо Байдена вывезти весь персонал американской дипмиссии из Афганистана до 31 августа. По данным издания, среди эвакуированных дипломатов будет и временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон.

27 августа сообщалось, что движение «Талибан» обратилось к США с просьбой оставить своих дипломатов в Афганистане после вывода американских войск из страны.