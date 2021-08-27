Талибы попросили США оставить своих дипломатов после вывода войск

Движение «Талибан» (запрещено в России) обратилось к США с просьбой оставить своих дипломатов в Афганистане после вывода американских войск из страны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным американского издания, в случае утверждения данного решения в Кабуле, вероятно, вновь откроется американское посольство, которое прекратило работу в связи с эвакуацией дипперсонала. При этом отмечается, что власти США на данный момент не приняли окончательного решения о сохранении дипломатического присутствия в стране.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа движения «Талибан» вошли на территорию международного аэропорта Кабула. По информации издания Herat Times, полномочия по обеспечению безопасности в большей части аэропорта афганской столицы передали талибам.