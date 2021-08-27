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Спецназ талибов вошел на территорию аэропорта Кабула

Herat Times: спецназ «Талибана» вошел на территорию аэропорта Кабула
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Фото: Marcus Yam / Los Angeles Times

Бойцы спецназа радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) вошли на территорию международного аэропорта Кабула. Об этом сообщает «Sputnik Афганистан» со ссылкой на издание Herat Times.

По информации издания, полномочия по обеспечению безопасности в большей части аэропорта афганской столицы передали талибам.

Ранее стало известно, что число погибших в результате взрывов в Кабуле 26 августа почти достигло 200. Среди них есть афганские граждане, как минимум 13 граждан США, а также двое взрослых британцев и один ребенок подданного Соединенного Королевства.

До этого в Белом доме предрекли еще один теракт в столице Афганистана в ближайшие дни. В связи с этим власти США решили усилить охрану кабульского аэропорта, пока там продолжается миссия по эвакуации людей. О планах «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) на новые атаки американскому лидеру Джо Байдену сообщили военнослужащие США в Афганистане.

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