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Раскрыта дата вывоза американских дипломатов из Афганистана

WP: США прекратят дипломатическое присутстсиве в Афганистане к 31 августа
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Фото: KEN CEDENO / Reuters

Президент США Джо Байден намерен вывезти весь персонал американской дипмиссии из Афганистана до 31 августа. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на власти США.

По данным издания, среди эвакуированных дипломатов будет и временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон. Отмечается, что пока неясно, когда представители американского дипведомтсва в Афганистан и произойдет ли это вообще.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» (запрещено в России) обратилось к США с просьбой оставить своих дипломатов в Афганистане после вывода американских войск из страны.

Несмотря на это, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США прекратят дипломатическое присутствие в Афганистане. При этом, она отметила, что Вашингтон продолжит работу по эвакуации из Афганистана американцев, граждан третьих стран и местных жителей с визами, которые не успеют покинуть афганскую территорию и после указанной даты.

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