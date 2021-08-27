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США завершат дипломатическое присутствие в Афганистане после 31 августа

Псаки: США прекратят дипломатическое присутствие в Афганистане после 31 августа
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Джен Псаки
Джен Псаки
Фото: JONATHAN ERNST / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США прекратят дипломатическое присутствие в Афганистане после 31 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Псаки также отметила, что при этом после указанной даты Вашингтон продолжит работу по эвакуации из Афганистана американцев, граждан третьих стран и местных жителей с визами, которые не успеют покинуть афганскую территорию. Она подчеркнула, что Вашингтон продолжит координацию с международными партнерами, чтобы определить дальнейший путь для продолжения вывоза людей.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» (запрещено в России) обратилось к США с просьбой оставить своих дипломатов в Афганистане после вывода американских войск из страны. По данным The Washington Post, в случае утверждения данного решения в Кабуле, вероятно, вновь бы открылось американское посольство, которое прекратило работу в связи с эвакуацией дипперсонала.

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