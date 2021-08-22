Талибы передали лидерам ополчения через посольство России «политический сигнал»

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) посетили российское посольство и попросили передать лидерам ополчения в Панджшерском ущелье «политический сигнал» о готовности к политическому соглашению. Об этом рассказал посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По словам Жирнова, российское посольство посетил высокопоставленный представитель политического офиса талибов. «Зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, он просил нас передать панджшерцам политический сигнал», — сказал Жирнов.

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В числе лидеров сопротивления — первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, напомнил российский посол. Он провозгласил себя президентом страны после того, как из Афганистана бежал президент Ашраф Гани.

«Дословно они просили, чтобы Россия передала лидерам Панджшера следующее: "До настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой, группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например, через достижение политического соглашения. Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог"», — добавил Жирнов.

Военный эксперт Юрий Лямин, в свою очередь, оценил шансы «Талибана» захватить территории, которые заняли бойцы сопротивления. Специалист рассказал, что в Афганистане есть несколько районов, которые талибы не контролируют. Так, он отметил, что Панджшерское ущелье, в котором обосновались сопротивление и отошедшие туда части армии страны, «Талибану» будет очень непросто захватить. В то же время Лямин добавил, что само по себе данное ущелье небольшое и обеспечивать оттуда наступление на другие районы будет крайне сложно из-за проблем со снабжением.

Неопределенное будущее

Жирнов рассказал о первых днях движения «Талибан» у власти в Афганистане. Российский посол в интервью Spiegel отметил, что в Москве внимательно наблюдают за действиями талибов и не делают поспешных выводов. При этом дипломат подчеркнул, что опыт первых пяти дней оценивается позитивно, однако представителями «Талибана» еще предстоит подтвердить это.

По словам российского посла, он еще в мае пришел к осознанию, что талибы не будут прибегать к насилию и кровопролитию. Он добавил, что большинство жителей Афганистана не поддерживали правительство Ашрафа Гани.

Можно было предвидеть, что никто не станет по-настоящему защищать Гани Дмитрий Жирнов Посол России в Кабуле

Российский дипломат также порассуждал о вероятности экспансии движения «Талибан» в страны Центральной Азии. Жирнов отметил, что у «Талибана» сейчас слишком много дел в Афганистане. По словам дипломата, он не верит в то, что талибы пойдут в соседние государства.

Общая проблема

Посол России прокомментировал ситуацию с эвакуацией иностранцев из Афганистана. Он заявил, что российское представительство постарается помочь с этим вопросом гражданам бывших советских республик на афганской территории.

Согласно его словам, в посольство России с просьбой об эвакуации обращаются многие жители стран СНГ, находящиеся в Афганистане. Посол подчеркнул, что российские дипломаты постараются оказать помощь всем, в том числе гражданам Украины.

Жирнов также добавил, что есть много афганцев, которые имеют второе российское гражданство. «Поэтому, естественно, они у нас в приоритете, мы их рассматриваем в качестве наших граждан. Мы им поможем», — сказал он.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения заверили международное сообщество, что они намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.