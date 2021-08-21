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Посол России прокомментировал возможность экспансии талибов в Центральную Азию

Посол России Жирнов заявил, что не верит в возможность экспансии талибов в соседние страны
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Фото: Str / XinHua / Global Look Press

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов оценил вероятность экспансии движения «Талибан» (запрещено в России) в страны Центральной Азии. Об этом он заявил в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Жирнов отметил, что у «Талибана» сейчас слишком много дел в Афганистане. По словам дипломата, он не верит в то, что талибы пойдут в соседние государства.

Ранее российский посол оценил первые дни движения «Талибан» у власти в Афганистане. Жирнов отметил, что в Москве внимательно наблюдают за действиями талибов и не делают поспешных выводов. При этом дипломат подчеркнул, что опыт первых пяти дней оценивается позитивно, однако представителями «Талибана» еще предстоит подтвердить это.

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