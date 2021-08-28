Граждан США отказались пропускать в аэропорт Кабула для эвакуации

Граждане США, пытающиеся пробиться к линии контроля американских военных в аэропорту Кабула, получают отказ на эвакуацию. Об этом на своей странице в Twitter сообщает корреспондент телеканала Fox News Лара Логан.

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По словам журналистки, когда граждане США предъявляют военным синие паспорта, их разворачивают обратно. Логан отмечает, что причину такого отношения со стороны силовиков американцы понять не могут. По мнению экспертов, это может говорить о смене приоритетов Вашингтона.

Ранее 28 августа официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что американские военные начали выводить свои войска из столичного аэропорта Афганистана. Две недели они контролировали обстановку в аэропорту и эвакуировали граждан своей страны, мирных афганцев, имеющих определенное разрешение, а также иностранцев.

США должны завершить эвакуацию всех своих граждан, находящихся на территории Афганистана, до 31 августа. При этом, по словам Кирби, США продолжат эвакуацию людей из Афганистана и после официальной даты завершения миссии.