Мир
 
Последние новости
В России рассказали о выученном талибами уроке 20-летней давности
В МИД России заявили об отсутствии угрозы соседним странам со стороны талибов
Пушков предрек Европе раскол «по ценностной оси координат»
Экономисты рассказали о плюсах и минусах ипотеки
На Паралимпиаде выступил осужденный на 84 года террорист
Бывший вокалист «На-На» рассказал о своей первой любви в Москве 
Пенсионерам назвали выгодный способ вложения выплаты в 10 тысяч рублей
Вернувшиеся в Россию паралимпийцы поделились впечатлениями от Игр
Захарова описала пословицей позицию Запада по Афганистану
Новости партнеров
Прослушать новость

Граждан США отказались пропускать в аэропорт Кабула для эвакуации

Корреспондент Fox News: граждане США получили отказ в эвакуации из Кабула
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: US MARINES / Reuters

Граждане США, пытающиеся пробиться к линии контроля американских военных в аэропорту Кабула, получают отказ на эвакуацию. Об этом на своей странице в Twitter сообщает корреспондент телеканала Fox News Лара Логан.

По словам журналистки, когда граждане США предъявляют военным синие паспорта, их разворачивают обратно. Логан отмечает, что причину такого отношения со стороны силовиков американцы понять не могут. По мнению экспертов, это может говорить о смене приоритетов Вашингтона.

Ранее 28 августа официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что американские военные начали выводить свои войска из столичного аэропорта Афганистана. Две недели они контролировали обстановку в аэропорту и эвакуировали граждан своей страны, мирных афганцев, имеющих определенное разрешение, а также иностранцев.

США должны завершить эвакуацию всех своих граждан, находящихся на территории Афганистана, до 31 августа. При этом, по словам Кирби, США продолжат эвакуацию людей из Афганистана и после официальной даты завершения миссии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Военные США взорвали последний аванпост ЦРУ в Афганистане
Британия выделила спецрейс для эвакуации собак и кошек из Афганистана
США попросили Киргизию разместить у себя военных из Афганистана