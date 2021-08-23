США попросили Киргизию разместить у себя военных из Афганистана

США запросили у Бишкека помощь в размещении американских военных из Афганистана на территории Киргизии. Об этом заявил глава киргизского МИД Руслан Казакбаев в интервью РИА Новости.

Министр отметил, что «вопрос о сотрудничестве в таком формате пока не стоит». Он напомнил, что республика уже принимала военных НАТО на базе аэропорта «Манас», позволив разместить там силы антитеррористической коалиции в 2001-2009 годах, для поддержки кампании в Афганистане. Казакбаев также сообщил, что по вопросу размещения в Киргизии войск США «были различные обращения, консультации на различных уровнях».

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Кремле и Белом доме сообщил, что президент России Владимир Путин высказывался против присутствия войск США в странах Средней Азии. Это произошло на встрече с американским президентом Джо Байденом в Женеве. Позиция российского лидера, по данным издания, стала препятствием для размещения авиабаз ВВС США в Таджикистане, Киргизии и Узбекистане.

Это могло бы значительно облегчить для американских самолетов и беспилотников задачи по нанесению ударов по силам «Талибана» (движение запрещено в РФ) в Афганистане. Также замглавы МИД РФ Сергей Рябков в июле заявлял, что Россия предостерегла США от переброски войск в граничащие с Афганистаном страны.