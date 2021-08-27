Британия выделила спецрейс для эвакуации собак и кошек из Афганистана

Великобритания организовала чартерный рейс для вывоза собак и кошек из Афганистана

Правительство Великобритании организовало чартерный рейс для эвакуации животных из Афганистана. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Минобороны Королевства.

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Речь идет о 200 собаках и кошках, которых хочет вывезти основатель благотворительной организации, бывший служащий британских ВМС Пен Фартинг. Ранее в военном ведомстве отказывались пускать животных на эвакуационные рейсы из соображений безопасности, и власти выделили средства на спецрейс. Животные были доставлены в аэропорт в сопровождении британских военных.

27 августа бойцы спецназа радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) вошли на территорию международного аэропорта Кабула. По информации «Sputnik Афганистан», полномочия по обеспечению безопасности в большей части аэропорта афганской столицы передали талибам.

Талибы озвучили новые сроки для эвакуации мирных граждан из Афганистана. Официальный представитель движения отметил, что введенные ограничения по эвакуации касаются лишь вывода американских войск с территории страны. «Да, даст бог. У нас нет проблем с мирными жителями», — ответил он на вопрос журналистов о том, можно ли будет покинуть страну в сентябре. Муджахид напомнил, что талибы неоднократно призвали граждан не выезжать из Афганистана. «Мы говорили американцам, чтобы они не вывозили мирных афганцев с собой и не заставляли их покинуть страну», — озвучил он.

Ранее появилась информация, что «Талибан» запретит эвакуацию граждан из Кабула после 31 августа. В США на это отметили, что закроют эвакуацию из Афганистана через 36 часов.