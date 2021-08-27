В России оценили приказ Байдена готовиться к бомбежкам по ИГ в Афганистане

Слова президента США Джо Байдена о возможной бомбежке по ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещенная в России) в Афганистане направлены на успокоение общественности. Так первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал приказ главы Белого дома готовить удары по лидерам и объектам террористической группировки «Вилаят Хорасан», которая является частью ИГ и обвиняется в организации взрывов у аэропорта Кабула.

Ранее Байден пообещал, что американские военные найдут и накажут тех, кто причастен к взрывам в столице Афганистана. По его словам, США уже ищут способы добраться до них. «Мы отдали приказ нашему командованию разработать оперативные планы ударов по активам, руководству и объектам ИГ», — подчеркнул он. Глава государства отметил, что «фундаментально» признает свою ответственность за все происходящее в Афганистане.

О намерении отомстить террористам заявил также и глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Фрэнк Маккензи. Он заявил, что американская армия начнет преследование виновников взрывов в Кабуле. «Все время было ясно, что мы сохраним за собой право действовать против ИГ в Афганистане», — уточнил он.

США и бомбы

По словам Джабарова высказывание Байдена направлено в большей степени на успокоение общественного мнения в США. Однако, как считает политик, не совсем ясно, куда конкретно США собираются сбрасывать бомбы. «Если бы они достоверно выяснили, где находятся те [боевики] ИГ, которые взяли на себя ответственность за эти взрывы, тогда бы можно было рассуждать. Но они пока ничего не знают», — рассудил сенатор.

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По его мнению, подобные высказывания необходимы для того, чтобы дать понять общественности, что США не будут бездействовать. Джабаров убежден, что заявление Байдена может отвернуть от США многих союзников. «Вот так заявлять о готовности наносить удары — мне кажется это безответственно. Что ж теперь вот так просто бомбить мирных людей, будто у Афганистана теперь коллективная ответственность за теракт, совершенный ИГ. Держать людей на мушке, просто потому что они афганцы, думаю, это очень опасные убеждения. Это может отвернуть от Америки многих союзников, которые возлагают на них определенные надежды», — подчеркнул политик.

Джабаров заявил, что эту тему необходимо поднять на заседании Совета Федерации и разработать стратегию по обеспечению безопасности людей в Афганистане. «Мы уже имели похожую ситуацию, когда США решили, что "Талибан" причастен к взрывам торгового центра в Нью-Йорке в 2001 году. Однако ни "Талибан", ни Афганистан не имели к этому отношения. Но сколько было жертв и крови. Если в этот раз ситуация будет развиваться по такому же сценарию, то ничем хорошим это не кончится для самих же американцев», — заявил он.

В четверг, 26 августа, в столице Афганистана произошло сразу несколько взрывов. Одну из бомб привел в действие террорист-смертник, вторая была помещена в автомобиль. Террористы взорвали первую около отеля Baron, где собирались иностранцы, в том числе граждане Великобритании и США, а вторую — у водосточного канала, который ведет в воздушную гавань.

В ходе атак, по данным министерства здравоохранения Афганистана, погибли не менее 90 человек, еще более 150 получили травмы. Согласно данным Пентагона, во время теракта скончались 15 американских военных, еще около 20 получили ранения. Сообщалось, что среди жертв есть врач, а половина пострадавших находится в критическом состоянии.

«Исламское государство» ранее взяло на себя ответственность за атаку на аэропорт. По мнению американской стороны, теракты в Кабуле организовали боевики входящей в ИГ «Вилаят Хорасан».