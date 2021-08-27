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В «Талибане» раскрыли подробности формирования правительства

Al Jazeera: в правительство талибов войдут лидеры всех этнических групп
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Фото: Hussain Ali / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

У временного правительства Афганистана будет амир аль-мумин (повелитель правоверных, титул мусульманских правителей, — прим. «Ленты.ру»), который возглавит Исламский Эмират Афганистан. Подробности формирования властных структур раскрыли источники Al Jazeera в «Талибане» (запрещенная в России террористическая организация).

По словам собеседников издания, в правительство войдут представители всех национальных групп, проживающих в стране, в том числе этнические таджики и узбеки. Срок действия временного руководящего органа пока неизвестен.

Чтобы определить форму правления и назначить министров, был созван высший руководящий совет. В настоящий момент рассматривается создание судебной системы, министерства внутренней безопасности, обороны, иностранных дел и информации.

Глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар находится в Кабуле, а сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара мулла Мухаммед Якуб приехал из Кандагара для консультаций по формированию правительства.

По данным источников, представители США в свою очередь настаивают на привлечении некоторых членов старых правительств. В их числе бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла.

Ранее «Талибан» определился с системой управления Афганистаном. В совет войдут глава мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани и другие.

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