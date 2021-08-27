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Разыскиваемый США террорист стал кандидатом на управление Афганистаном

Талибы захотели включить в совет по управлению Афганистаном разыскиваемого США террориста
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Фото: Hussain Ali / Globallookpress.com

Один из лидеров талибов (движение «Талибан» признано террористическим, запрещено в России) и кандидат в совет по управлению Афганистаном Халиль ар-Рахман Хаккани был объявлен Вашингтоном в розыск как один из самых опасных террористов, передает NBC.

Мужчина стал кандидатом на место в совете, его хотят включить в список 12 человек, которым доверят управление страной. По данным телеканала, в перечень разыскиваемых он попал десять лет назад, за информацию о его местонахождении американская сторона готова заплатить пять миллионов долларов.

На данный момент Халиль ар-Рахман Хаккани возглавляет службу безопасности талибов в Кабуле. В четверг, 26 августа, он заявил журналистам, что «Талибан» работает над восстановлением порядка в Афганистане. «Если мы сможем победить сверхдержавы, мы, несомненно, сможем обеспечить безопасность афганскому народу», — отметил он.

Как считают американские эксперты, своим стремлением вернуть Афганистан, талибы накалили ситуацию в стране и сделали ее опасной. Их главной ошибкой было освобождение из тюрем и включение в свои ряды опасных боевиков, отметили специалисты.

Правительство США объявило Халиля ар-Рахман Хаккани террористом в 2011 году. По данным издания, он имел тесные связи с «Аль-Каидой» (террористическая группировка, запрещенная в России) и пакистанской разведкой, а также был высокопоставленным членом группировки «Сеть Хаккани» (запрещена в России). Члены этой группировки обвиняются в похищении нескольких американцев с целью получения выкупа.

Ранее «Талибан» определилось с системой управления Афганистаном. В совет войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани и другие.

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