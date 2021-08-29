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Макрон призвал США активнее решать миграционный кризис в Афганистане

Макрон призвал США разместить у себя больше афганских беженцев
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Фото: SARAH MEYSSONNIER / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал США приложить больше усилий для борьбы с миграционным кризисом, который наступил в Афганистане после захвата страны талибами (террористическая организация «Талибан», запрещена в России).Его слова приводит газета Le Journal du Dimanche («Журналь дю диманш»).

Макрон призвал страны не сравнивать данные об эвакуированных американскими военными афганцах. По мнению французского лидера, американцы говоряь о десятках тысяч вывезенных, хотя эвакуируют мигрантов не на территорию США, а в соседние с Афганистаном государства или в страны Европы. Он отметил, что первые американские рейсы с афганцами уже приземлились в Албании и Уганде, еще несколько ожидаются в Косове и Северной Македонии.

По его словам, США, пусть и не будут первой страной, которая испытает на себе миграцирнное давление, должна активно играть свою роль в решении кризиса и делать выводить решение этого вопроса на международный уровень.

Также французский лидер заявил о необходимости увеличения финансирования на содержание беженцев и улучшение условий их содержания в соседних с афганистаном странах. По мнению Макрона, это позволит избежать массового притока нелегалов в страны Европы.

27 августа Франция прекратила эвакуацию своих граждан и сотрудничавших с ее представителями афганцев из Кабула. Страну также покинули французские дипломаты.

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