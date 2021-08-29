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Франция и Британия призовут ООН создать «зону безопасности» в Кабуле

Президент Франции Макрон: Париж и Лондон призовут ООН создать «зону безопасности» в Кабуле
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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон призовут ООН работать над созданием «зоны безопасности» в столице Афганистана Кабуле. Он рассказал об этом в интервью газете Journal du Dimanche.

По словам Макрона, Франция и Великобритания представят в ООН проект резолюции с целью установки в Кабуле контролируемой ООН зоны безопасности. Французский лидер отметил, что это позволит «продолжаться гуманитарным операциям».

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб пригрозил ввести санкции против радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России), если боевики после 31 августа не разрешат покинуть Афганистан всем гражданам, не желающим жить под их властью.

15 августа талибы объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В настоящее время управление страной находится под временным советом, который позже передаст власть талибам. После произошедшей смены правительства сотни афганцев направились в аэропорт Кабула для бегства из страны.

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