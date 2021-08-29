Великобритания пригрозила санкциями талибам

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своей статье для The Sunday Telegraph пригрозил ввести санкции против радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России), если боевики после 31 августа не разрешат покинуть Афганистан всем гражданам, не желающим жить под их властью. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рааба, Лондон готов применить финансовые санкции против талибов, если они не обеспечат «безопасное передвижение» для тех, кто хочет уехать из Афганистана после 31 августа, когда страны Запада завершат операцию по эвакуации из Кабула своих граждан и помогавших им местных жителей.

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Глава МИД Британии подчеркнул, что для этого Соединенное Королевство намерено «использовать все имеющиеся в своем распоряжении средства», а также готово сотрудничать по этому вопросу с Россией и Китаем. При этом Лондон оставляет за собой право применить санкции против талибов как в одностороннем порядке, так и в рамках механизмов ООН.

Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что последний самолет с военнослужащими королевской армии вылетел из аропорта Кабула. Таким образом, Великобритания завершила эвакуацию своих подданных из Афганистана. Ранее 28 августа королевство вывезло из страны всех гражданских лиц. По данным Минобороны, в Кабуле находилось около тысячи британских военных, которые за последние две недели помогли эвакуировать 15 тысяч человек.

15 августа талибы объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В настоящее время управление страной находится под временным советом, который позже передаст власть талибам. После произошедшей смены правительства сотни афганцев направились в аэропорт Кабула для бегства из страны.