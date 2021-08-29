Последний самолет с британскими военными покинул Афганистан

Министерство обороны Великобритании сообщило, что последний самолет с военнослужащими королевской армии вылетел из аропорта Кабула. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британское военное ведомство.

Таким образом, Великобритания завершила эвакуацию своих подданных из Афганистана. Ранее 28 августа королевство вывезло из страны всех гражданских лиц.

По данным Минобороны, в Кабуле находилось около тысячи британских военных, которые за последние две недели помогли эвакуировать 15 тысяч человек.

Также ранее стало известно, что британское правительство организовало чартерный рейс для эвакуации животных из Афганистана. Бывший британский военный, основатель приюта для животных Пен Фартинг намеревался вывезти из страны 200 собак и кошек. Он рассказал, что также хотел эвакуировать из Кабула сотрудников приюта, однако тех не пустили на борт самолета так как они являются гражданами Афганистана. Для Фартинга и его питомцев организовали специальный рейс через Ташкент.