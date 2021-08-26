Министр обороны Британии призвал афганцев бежать из страны через Иран и Пакистан

Министр обороны Британии Бен Уоллес: Британия не сможет эвакуировать всех афганцев в срок

Великобритания не сможет вывезти всех беженцев из Афганистана, имеющих право на убежище в стране, в оставшиеся сроки эвакуации. Об этом сообщает газета The Times, со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса.

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Военный чиновник призвал афганцев искать другие возможности спастись от «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). Он порекомендовал беженцам попытаться бежать из Афганистана через соседние Иран или Пакистан. «Если они смогут попасть в третью страну, это будет безопаснее и лучше», — отметил Уоллес.

Министр обороны также посоветовал афганцам держаться подальше от аэропорта Кабула. В Британии уверены, что в ближайшее время там может произойти теракт.

Ранее министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиаппи заявил, что атака в кабульском аэропорту может произойти в течение ближайших нескольких часов. Террористы могут атаковать прямо в международном аэропорту Кабула. В связи с этим Хиаппи призвал британских граждан оставаться в безопасных местах и ждать дальнейших инструкций из Лондона.