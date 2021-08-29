Во Франции заявили о проблемах талибов в Афганистане из-за ИГ

Эксперт по терроризму: приход к власти в Афганистане талибов ознаменуется борьбой с ИГ

Приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) ознаменуется борьбой с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщил эксперт по терроризму, директор исследований Французского института международных отношений (IFRI) Марк Хекер, передает издание Le Journal du Dimanche.

«ИГ пытается обойти "Талибан" по уровню радикализма. Организация обвиняет их в сотрудничестве с американцами», — уверен исследователь.

Хекер отметил, что члены ИГ могут увеличить число терактов, чтобы «продемонстрировать, что "Талибан" не может стабилизировать ситуацию в стране».

Ранее российский посол рассказал о непримиримой войне талибов с ИГ. Дмитрий Жирнов считает, что талибы будут отлавливать боевиков ИГ и действовать против них «жестко», так как «им не нужно повторение терактов». Посол добавил, что уже задержаны двое боевиков-граждан Малайзии.

15 августа талибы объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В настоящее время управление страной находится под временным советом, который позже передаст власть талибам. После произошедшей смены правительства сотни афганцев направились в аэропорт Кабула для бегства из страны.