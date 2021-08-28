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Франция прекратила эвакуацию из Афганистана

Французские прекратила эвакуацию из Афганистана, дипломаты покинули Кабул
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Фото: Javier Barbancho / Reuters

Франция прекратила операцию по эвакуации своих граждан и сотрудничавших с ее представителями афганцев. Об этом заявили в МИД и Министерстве вооруженных сил страны, передает ТАСС.

«После подтверждения быстрого вывода американских сил, отвечавших за обеспечение безопасности аэропорта Кабула, условия в аэропорту больше не отвечают критериям безопасности. В связи с этим операция по эвакуации прекратилась в пятницу, 27 августа», — говорится в совместном заявлении ведомств. Уточняется, что французские дипломаты уже покинули Кабул.

27 августа бойцы спецназа радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) вошли на территорию международного аэропорта Кабула. По информации «Sputnik Афганистан», полномочия по обеспечению безопасности в большей части аэропорта афганской столицы передали талибам.

24 августа появилась информация, что «Талибан» запретит эвакуацию из Кабула после 31 августа. В США на это отметили, что закроют эвакуацию из Афганистана через 36 часов. Позднее талибы озвучили новые сроки эвакуации мирных граждан из Афганистана. Официальный представитель движения отметил, что введенные ограничения по эвакуации касаются лишь вывода американских войск с территории страны. «Да, даст бог. У нас нет проблем с мирными жителями», — ответил он на вопрос журналистов о том, можно ли будет покинуть страну в сентябре.

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