В МИД России оценили необходимость налаживать отношения с властями Афганистана

Москве придется налаживать отношения с новой властью в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Восьмилетний контакт

Кабулов заявил, что Россия ведет контакты с представителями талибов («Талибан» — террористическое движение, запрещенное в РФ) уже восемь лет, поэтому встретила перемены «относительно комфортно». Он назвал состоявшийся факт прихода к власти движения талибов «реалиями жизни».

Нам придется налаживать отношения с новой властью в Афганистане. Откровенно говоря, мы этим занимались последние восемь лет и в силу этого относительно комфортно встретили эти перемены в Афганистане Замир Кабулов о новой власти в Афганистане

По мнению Кабулова, «Талибан» подает обнадеживающие сигналы в вопросе формирования инклюзивного правительства. Если оно будет сформировано, отметил Кабулов, есть шанс при поддержке международного сообщества навести порядок в Афганистане.

Представитель МИД добавил, что России совместно с региональными государствами, а также западными странами необходимо заняться экономическим и социальным устройством Афганистана. «Политическое обустройство все-таки это дело и право самих афганцев. Нам придется терпеливо участвовать в процессе формирования инклюзивного, представительного афганского руководства», — подчеркнул он.

Самый дружественный подход к России

17 августа посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал об итогах встречи с талибами. Жирнов заявил, что на переговоры пришли члены «старшего звена талибов» в афганской столице, которые «принимали капитуляцию остатков самораспустившихся афганских национальных сил безопасности».

Никаких преград для деятельности посольства чиниться не будет​​​. Никакого ухудшения статуса по сравнению с предыдущей властью не будет Дмитрий Жирнов о встрече с талибами

Дипломат также рассказал, что диалог прошел на позитивных и конструктивных нотах, единственной темой разговора была безопасность российского посольства. Боевики заверили его, что у «Талибана» — «самый дружественный, самый хороший подход к России».

Власть «ведет себя прилично»

Ранее в августе представитель МИД Кабулов заявил, что российские власти остались удовлетворены поведением талибов после захвата контроля над афганской республикой.

У нас вызывает удовлетворение, что пока себя талибы и новая власть ведет, скажем так, прилично Замир Кабулов о поведении талибов

Кабулов также подчеркнул, что текущий хаос в Кабуле не имеет отношения к реальной ситуации в столице Афганистана. По его словам, на данный момент ни в одном из афганских городов нет беспорядков.

Признание талибов в мире

На фоне сложной обстановки в Афганистане участники G7 решили рассмотреть возможность признания талибов законными лидерами страны. Главным условием для признания власти талибов в Афганистане является выполнение боевиками взятых на себя международных обязательств, говорится в заявлении по итогам видеоконференции лидеров стран «Большой семерки».

На данный момент управление страной предоставлено временному совету, который позже передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Нынешний президент страны Ашраф Гани снял с себя полномочия и бежал из страны в Узбекистан.