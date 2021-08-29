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Афганские талибы высказались об отношении к пакистанским талибам

Представители талибов Афганистана: пакистанские талибы — дело властей Пакистана
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Фото: Reuters

Представитель талибов (террористическая организация «Талибан», запрещена в России) Забихулла Муджахид заявил, что афганские талибы не имеют отношения к пакистанским талибам, а с движением «Техрик-и-Талибан Пакистан» («Движение талибов Пакистана») должны разбираться власти Пакистана. Об этом Муджахид рассказал в интервью пакистанскому телеканалу «Geo TV».

Он заявил, что именно пакистанские улемы и религиозные деятели, а не афганские талибы должны принять решение о законности или незаконности войны и разработать стратегию.

Муджахид подчеркнул, что афганские талибы решительно настроены не допустить использования на своей территории для разрушения мира в другой стран путем ведения террористической деятельности из Афганистана.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения заверили международное сообщество, что они намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.

Политолог Станислав Притчин в интервью «Ленте.ру» предположил, что быстрый захват власти в Афганистане боевиками «Талибана» можно объяснить изменением их тактики. По мнению политолога, талибы удачно подстроились под новые обстоятельства, благодаря чему присвоили себе большую часть страны всего за пару месяцев.

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