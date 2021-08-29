В МИД России заявили об отсутствии угрозы соседним странам со стороны талибов

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) не представляют угрозы для соседних стран. Об этом заявил в субботу спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам Кабулова, на данный момент талибы выступают как религиозное военно-политическое движение, в котором идет серьезный« мыслительный процесс».

«Сегодня талибы не только на словах, но и на деле выступают как национальное и очень религиозное военно-политическое движение. Они не собираются какие-то угрозы представлять своим соседям. И это мы видим», — подчеркнул он.

Ранее Кабулов рассказал о выученном талибами уроке 20-летней давности. По его словам, вопрос экспансии движения в страны Центральной Азии не стоит. «Я думаю, что нет, так вопрос не стоит... Я практически уверен, что талибы этим заниматься не будут. Урок 20-летней давности они выучили хорошо», — сказал Кабулов.

15 августа боевики «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в РФ) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В настоящее время управление страной находится под временным советом, который позже передаст власть талибам. После произошедшей смены правительства сотни афганцев направились в аэропорт Кабула для бегства из страны. Люди врывались в здание аэропорта, лезли на самолеты, там была давка.