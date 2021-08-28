Шойгу рассказал об оставленном американцами в Афганистане высокоточном оружии

Американские военные оставили в Афганистане много высокоточного оружия, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы и противотанковые управляемые ракеты, а также переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin («Джавелин»). Об этом министр обороны России Сергей Шойгу рассказал в прямом эфире YouTube-каналу «Соловьев Live»,

По словам главы оборонного ведомства, Россия сейчас ведет анализ рисков и угроз в стране, поскольку большое количество этого оружия попало в руки боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Он отметил, что такое же вооружение США поставили на Украину, однако это число не сравнимо с тем, сколько оружия американцы бросили в Афганистане.

«Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединенных Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки», — отметил министр обороны.

27 августа талибы потребовали от жителей Кабула в течение недели сдать оружие и боеприпасы. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что предметы вооружения должны быть переданы в соответствующие органы «Исламского эмирата» (самоназвание политической системы талибов — прим. «Ленты.ру).