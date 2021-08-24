Шойгу заявил об угрозе из-за доставшегося талибам оружия

Боевикам радикального движения «Талибан» (запрещено в России) досталось огромное количество оружия после ухода из Афганистана американских военных, что представляет угрозу для других стран. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости во вторник, 24 августа.

Так, по словам министра, боевики, в частности, смогли заполучить более сотни противозенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Кроме того, талибам достались «сотни стволов, сотни единиц бронетехники, самолеты, вертолеты», уточнил Шойгу.

При этом, подчеркнул он, серьезные опасения вызывает тот факт, что за распространением оружия в регионе нет никакого контроля. «Никто это не контролирует и контролировать не может», — отметил Шойгу.

Ранее в августе сообщалось, что после ухода американцев и капитуляции афганских военных талибам удалось заполучить оружие на миллиарды долларов. В частности, в распоряжении боевиков оказались порядка 2 тысяч бронетранспортеров, около 40 самолетов, включая UH-60 Black Hawks, разведывательные ударные вертолеты и военные дроны ScanEagle. Кроме того, в их руки могла попасть значительная часть винтовок М-16 и М-4, автомобилей и приборов ночного видения, которые США поставляли афганской армии с 2003-го по 2017 год.

Эксперты опасались, что талибы начнут использовать захваченное оружие против мирных жителей или будут продавать его другим террористическим группировкам, в том числе «Аль-Каиде» (запрещена в России) и «Исламскому государству» (запрещено в России).