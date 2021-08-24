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Талибы захватили несколько американских самолетов и ракет

Al-Arabiya: талибы завладели небольшим числом самолетов, вертолетов и ракет США
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Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) захватили несколько американских самолетов, вертолетов и ракет, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал al-Arabiya.

Отмечается, что военное руководство США обеспокоено тем, что талибы завладели небольшим числом вооружений. Сейчас не планируется уничтожать ту технику, которую захватили боевики.

«Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно», — заявили источники телеканала.

Предполагается, что США планируют дождаться процесса эвакуации из Афганистана, чтобы предпринять дальнейшие действия — например, бомбардировку складов.

Ранее пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс рассказал, что талибы сообщили о желании распоряжаться функционирующим коммерческим аэропортом в Кабуле. Сейчас этот вопрос обсуждается со Штатами. По данным Пентагона, для самолетов в Кабуле существует «значительная угроза».

Аэропорт Кабула контролируют американские войска и используют его для эвакуации граждан США из Афганистана, а также их союзников среди местных жителей. В результате давки и конфликтов с использованием огнестрельного оружия в аэропорту погибли около 20 человек.

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