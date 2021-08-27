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Талибы потребовали от жителей Кабула сдать оружие

Жители Кабула должны сдать оружие и боеприпасы в течение недели, заявили в «Талибане»
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Фото: Reuters

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) потребовало от жителей Кабула сдать оружие, боеприпасы и правительственные транспортные средства. Об этом сообщил представитель талибов Забиулла Муджахид, передает РИА Новости.

Как отметил Муджахид, жители столицы Афганистана должны будут сделать это в течение недели. «Упомянутые объекты (...) должны быть переданы в соответствующие органы "Исламского эмирата" (самоназвание политической системы талибов — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он.

Похожее заявление талибы уже делали 18 августа. Тогда они сообщили, что сдать оружие и боеприпасы немедленно должны все граждане Афганистана. Представители движения также пообещали установить мирный диалог с бывшим правительством и сделать все для того, чтобы чиновники чувствовали себя в безопасности.

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