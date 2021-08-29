Украина завершила эвакуацию граждан из Афганистана

Украина вывезла из Афганистана более 700 человек и завершила эвакуацию граждан из этой страны. Об этом заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк в беседе с агентством «Украинские новости», передает ТАСС.

«Сегодня на Украину прибыли еще три эвакуационных рейса из Афганистана с более чем 300 гражданами. Всего уже совершено шесть гуманитарных рейсов для возвращения домой прежде всего наших граждан», — сказал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба солгал о том, что российские самолеты, которые эвакуировали людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами («Талибан», движение признано террористическим и запрещено в России) авиабазу Баграм. Он отметил, что самолеты России якобы «летели не в аэропорт Кабула, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов». При этом на всех видеозаписях, опубликованных в СМИ, видно, что российские самолеты прибыли именно в международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая.