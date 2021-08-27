Глава МИД Украины солгал об эвакуации россиян из Афганистана

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба солгал о том, что российские самолеты, которые эвакуировали людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами («Талибан», движение признано террористическим и запрещено в России) авиабазу Баграм. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что самолеты России якобы «летели не в аэропорт Кабула, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов».

При этом на всех видеозаписях, опубликованных в СМИ, видно, что российские самолеты прибыли именно в международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая.

Ранее Кулеба заявил, что Россия не участвовала в эвакуации украинских граждан из Афганистана. По его словам, внешнеполитическое ведомство не обладает информацией о том, что на борту самолетов Министерства обороны России находились украинцы.

25 августа в Чкаловском приземлились самолеты Министерства обороны России Ил-62 и Ил-76. Позже еще два самолета военного ведомства с эвакуированными из Афганистана людьми на борту сели на этом же аэродроме.