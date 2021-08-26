Планировавшие эвакуироваться на самолетах России украинцы остались в Афганистане

На эвакуационных рейсах Министерства обороны России из Афганистана не было украинских граждан. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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По его словам, некоторые украинцы действительно планировали улететь на российских самолетах и записались в лист ожидания, однако в итоге на рейс не явились и остались в Афганистане.

Ранее стало известно, что в Чкаловском приземлились самолеты Министерства обороны России Ил-62 и Ил-76. Позже еще два самолета военного ведомства с эвакуированными из Афганистана людьми на борту сели на этом же аэродроме. Накануне в Минобороны заявили об эвакуации более 500 граждан России, Украины и стран-участниц ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Сообщалось, что людей вывезут на четырех военных самолетах.

При этом официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Украина прорабатывает варианты безопасного вывоза своих граждан из Кабула, в том числе через содействие западных стран. Он отметил, что Украина не обращалась к России за помощью в эвакуации.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории России) заявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Они смогли подчинить себе большую часть страны и все крупные города за несколько недель, а также анонсировали скорое создание Исламского Эмирата Афганистан. Многие афганцы и иностранные граждане решили покинуть страну из соображений безопасности.