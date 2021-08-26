Кулеба осудил доверие украинцев к заявлениям России об эвакуации людей из Кабула

Россия не участвовала в эвакуации украинских граждан из Афганистана, где к власти пришли представители радикальной группировки «Талибан» (запрещена в России). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

По его словам, внешнеполитическое ведомство не обладает информацией о том, что на борту самолетов Министерства обороны России находились украинцы. Глава МИД отметил, что к оглашаемой Россией информации, в том числе про эвакуацию людей из Кабула, следует относиться осторожно.

Кулеба напомнил, что с 2014 года российская сторона регулярно распространяет «провокационные» данные, и министру досадно, что украинцы до сих пор не научилась отличать правду от лжи. Вместе с тем он подчеркнул, что потенциальная эвакуация украинцев на российских самолетах не является предательством в силу опасности ситуации и царящего в международном аэропорту хаоса.

«Если даже какой-то теоретически — у меня пока нет об этом информации — гражданин Украины вскочил на российский борт и вылетел с территории Афганистана, в этом нет предательства как такового, потому что если человек находился в ситуации риска для своей жизни, ему было все равно, в чей самолет впрыгнуть», — сказал Кулеба.

25 августа стало известно, что в Чкаловском приземлились самолеты Министерства обороны России Ил-62 и Ил-76. Позже еще два самолета военного ведомства с эвакуированными из Афганистана людьми на борту сели на этом же аэродроме. Накануне в Минобороны заявили об эвакуации более 500 граждан России, Украины и стран-участниц ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Сообщалось, что людей вывезут на четырех военных самолетах.

