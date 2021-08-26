Глава МИД Украины опроверг захват самолета в Афганистане

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что захвата самолета в Афганистане не было

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию о захвате самолета, который должен был вывозить граждан республики из Афганистана. Об этом 26 августа сообщает «Интерфакс — Украина».

«Были угрозы нашему самолету, но все эти проблемы мы решили. Ни один самолет, который должен вывозить украинских граждан или должен был вывозить украинских граждан и иностранцев, не находится в чьем-либо плену, под чьим-то контролем», — сказал глава МИД.

Кулеба пояснил, что замминистра Евгений Енин рассказал об одном из «рабочих моментов». «Журналисты его подхватили, раскрутили, но как такового захвата самолета нет», — заверил глава внешнеполитического ведомства.

24 августа Енин заявил, что неизвестные угнали самолет, предназначенный для эвакуации украинских граждан из Афганистана. «Он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — сказал дипломат.

Официальный представитель МИД Олег Николенко опроверг это заявление, сообщив, что все самолеты, которые Киев использовал для эвакуации 256 человек из Афганистана, успешно вернулись на Украину. Слова Енина в МИД объяснили хаосом.

«Страна.ua» со ссылкой на источники сообщала, что украинский самолет был выкуплен богатыми беженцами для полета в Иран. Шииты-хазарейцы якобы заплатили экипажу «валютой, золотом и драгоценными камнями». Другие афганские бизнесмены также выкупают места на украинские рейсы за большие суммы денег, которые «идут мимо официальной кассы».

В Тегеране заявили, что самолет вечером 23 августа вылетел из Афганистана и без происшествий добрался до Ирана, откуда после заправки вылетел в Киев.