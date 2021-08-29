Почти 100 стран мира объявили о сделке с талибами

США и еще 97 стран заключили сделки с талибами ради продолжения эвакуации из Афганистана

В общей сложности 98 стран мира объявили о том, что заключили сделки с движением «Талибан» (террористическая организация запрещена в России). Соглашения позволят государствам продолжить эвакуацию поданных и афганских союзников после установленного радикалами на 31 августа крайнего срока вывода войск из страны. Об этом сообщается в совместном заявлении о гарантиях эвакуации из Афганистана, опубликованном на официальном сайте Государственного департамента США.

В числе стран, которые заключили сделки, значатся Великобритания, Германия, Италия, Франция, Швейцария, Турция, а также Украина.

«Мы все стремимся к тому, чтобы наши граждане, сотрудники и афганцы, которые работали с нами, а также те, кто находится в группе риска, могли дальше беспрепятственно выезжать за пределы Афганистана», — говорится в совместном заявлении.

В документе также отмечается, что государства получили заверения от талибов, что всем иностранным гражданам и любому афганскому гражданину, имеющему разрешение на выезд, будет дозволено проследовать к пунктам отправления и выехать за пределы Афганистана.

В совместном заявлении государств также говорится, что страны продолжат выдавать документы на выезд некоторым афганцам, а талибы обязуются не препятствовать их путешествию. «Мы принимаем к сведению публичные заявления талибов, подтверждающие это понимание», — подчеркивается в документе.

Ранее сообщалось, что Великобритания завершила миссию по эвакуации подданных Соединенного Королевства и афганских граждан, помогавшим короне, из столицы Афганситана Кабула. По словам премьер-министра Британии Бориса Джонсона, за время работы миссии из южноазиатской страны было вывезено более 15 тысяч человек.