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В победе талибов увидели плохую новость для Сирии

Профессор Ваким: приход к власти талибов активизирует радикальные силы на Ближнем Востоке
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Фото: PPI/Keystone Press Agency/ Globallookpress.com

Ливанский специалист по исламскому фундаментализму, профессор Бейрутского университета Джамаль Ваким увидел «плохую новость» в приходе к власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в России). Он уточнил, что после укрепления талибов в Кабуле произойдет активизация радикальных сил на Ближнем Востоке и в Средней Азии, передает ТАСС.

«Победа талибов является плохой новостью для Сирии, поскольку может поощрить к военной активности экстремистские вооруженные группировки, базирующиеся в северо-западной провинции Идлиб. В их рядах воюют наемники из тюркских народностей, которые поддерживают тесные связи с талибами», — пояснил эксперт.

Ваким задался вопросом, ограничится ли деятельность лиц, связанных с международной террористической сетью, только Афганистаном или выйдет за его границы. Он добавил, что приход «Талибана» к власти ослабит позиции Ирана, являющего сторонником Сирии, и в этом заинтересованы не только США, но и Турция, а президент Реджеп Тайип Эрдоган использует ситуацию для укрепления влияния в Средней Азии.

Профессор добавил, что не считает события в Афганистане провалом американской политики. По его мнению, Вашингтон таким образом выстраивает новую региональную стратегию, а переговоры с талибами отвечают его интересам.

Ваким подчеркнул, что «Талибан» будет верен своей «тоталитарной теократической доктрине», поэтому будет выступать против децентрализации страны. Талибы могут пойти на уступки в социальной политике для получения гуманитарной помощи, однако не допустят внедрения «чуждых шариату демократических ценностей», например, избирательной системы.

Ранее сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что вероятность новых террористических атак, подобных актам 11 сентября 2001 года, «просто взлетела до небес» из-за вывода американских войск из Афганистана. Он отметил, что «скоро развернется парад ужасов», это произойдет, когда США перейдут к завершающей стадии процесса вывода войск из южноазиатской страны.

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