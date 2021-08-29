В США заявили о «взлетевших до небес» рисках теракта наподобие 11 сентября

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что вероятность новых террористических атак, подобных актам 11 сентября 2001 года, «просто взлетела до небес» из-за вывода американских войск из Афганистана. Об этом политик сказал в ходе интервью ведущему Эду О'Кифу в программе Face the Nation на канале CBS, передает The Hill.

Во время интервью Грэм отметил, что «скоро развернется парад ужасов» в Афганистане. По его словам, это произойдет, когда США перейдут к завершающей стадии процесса вывода войск из южноазиатской страны.

«Мы бросаем тысячи афганцев, союзников США, которые храбро сражались вместе с нами. Мы оставим [в Афганистане] сотни американских граждан. Шансы на еще одно 11 сентября просто зашкаливают. Эти атаки дронов не нанесут серьезный удар по силам ИГ (террористическая организация запрещена в России). Количество боевиков ИГ увеличилось вдвое. Мы отвернулись от наших союзников и создали условия для еще одного 11 сентября», — подчеркнул Грэм.

Материалы по теме «США унижены» Америка проиграла войну за Афганистан. Как это приведет к росту терроризма во всем мире? Террористы с хорошими лицами. «Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?

Политик также добавил, что ранее никогда так не беспокоился о нападении на свою родину, как сейчас. Грэм также прокомментировал слова американского президента Джо Байдена, который заявил, что США выводят свои войска, потому что заканчивают войну в Афганистане. Вместо этого сенатор выразил мнение, что своим уходом из региона США вступают в новый «смертельный этап» в истории.

«Мы не закончили эту войну. Президент Байден сказал, что он хочет снять Афганистан с повестки дня для будущих президентов. Эффект оказался прямо противоположным. В течение следующих 20 лет американские президенты будут иметь дело с этой катастрофой и Афганистаном. Эта война не закончилась. Мы вступили в новую смертельный этап. Террористы теперь управляют Афганистаном», — пояснил он.

Грэм также признался, что самолично ударил бы Байдена за то, как он справился с выводом войск из Афганистана, и заявил, что президенту, вероятно, придется столкнуться с «множеством последствий», включая возможный импичмент.

15 августа, спустя некоторое время после объявления США о выводе войск из Афганистана, боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) заявили о полном контроле над территорией южноазиатской страны. 26 августа возле аэропорта Кабула в Афганистане произошла серия взрывов. В результате теракта, ответственность за который взяли боевики ИГ, погибли около 200 человек, в том числе двое британцев и 13 американских военнослужащих. Таких единовременных потерь в Афганистане США не несли с 2011 года.

Байден дал армии США «всю необходимую свободу действий» для операций против ИГ в Афганистане.