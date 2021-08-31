На Украине захотели сменить название страны

Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил сменить название Украины на «Русь-Украина». О желании переименовать страну он рассказал в интервью журналисту Роману Цимбалюку, опубликованном на его YouTube-канале.

Советник Зеленского заявил, что Украина и является Русью, при этом Россия, по его словам, с «натяжкой» может претендовать на это наследие.

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«Надо у них отобрать бренд "русских" в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно — русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтоб потроллить по-настоящему. Русь — это мы… русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», — сказал Арестович.

Ранее 31 августа Арестович назвал возможный разрыв торговых отношений с Россией невыгодным для Украины. Он обратил внимание на то, что Россия является пятым по объемам торговым партнером Украины. «Мир сложным образом устроен. Даже если мы все это сейчас закроем, введем военное положение и так далее, всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: "Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?"» — объяснил советник украинского президента.