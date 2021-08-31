В России высказались о разрыве торговых отношений между Москвой и Киевом

Член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил высказанное пресс-секретарем делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем суждение о невыгодности разрыва торговых отношений между Москвой и Киевом. Российский политик отметил, что наконец кто-то на Украине стал прозревать и говорить здравые вещи. Своим мнением Цеков поделился в беседе с «Лентой.ру».

31 августа Арестович назвал возможный разрыв торговых отношений с Россией невыгодным для Украины. Он обратил внимание на то, что Россия является пятым по объемам торговым партнером Украины. «Мир сложным образом устроен. Даже если мы все это сейчас закроем, введем военное положение и так далее, всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: "Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?"» — объяснил советник украинского президента.

В качестве примера Арестович привел отношения между Ираном и Ираком, которые «воевали 80 лет», однако «не разорвали дипломатические отношения». При этом он отметил, что Украина стремится к «уменьшению зависимости от России», и напомнил, что раньше она была первым торговым партнером.

Период мракобесия на Украине рано или поздно закончится

Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Москва ждет, когда на Украине закончится политика борьбы со всем пророссийским, поэтому не прекращает отношений с Киевом.

«Период мракобесия на Украине, борьбы со всем русским рано или поздно прекратится. Ну не может Украина развиваться как государство, которое хочет стать высокоразвитым во всех смыслах государством и в экономическом смысле, и в социальном, с большим влиянием, при этом имея плохие отношения с Россией. Мы надеемся на то, что произойдет как можно раньше, поэтому и поддерживаем с ними отношения», — пояснил сенатор.

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Политик заявил, что заметил в поведении советника президента Украины позитивные изменения. «Арестович последнее время, я заметил, стал говорить здравые вещи. В частности, он резко высказался против политики фактически насильственной украинизации и запрета русского языка на Украине. Во многом начал прозревать, хотя тоже был таким яро настроенным против России еще пару-тройку лет назад. Ну и остальные начнут прозревать», — резюмировал он.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал отказ Украины от торговых отношений с Россией катастрофой для экономики страны. По его словам, Киев рассорился со всеми соседними государствами. «Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, — это ругаться с соседями», — сказал он, отметив, что такая внешняя политика ударит по карману простых украинцев.