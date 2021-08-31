Украина назвала разрыв торговых отношений с Россией невыгодным

Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал возможный разрыв торговых отношений с Россией не выгодным для Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24», опубликованном на YouTube.

Арестович обратил внимание на то, что Россия является пятым по объемам торговым партнером Украины. «Мир сложным образом устроен. Даже если мы все это сейчас закроем, введем военное положение и так далее, всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: "Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?"» — объяснил он.

В качестве примера советник Зеленского рассказал про Иран и Ирак, которые «воевали 80 лет», однако «не разорвали дипломатические отношения». При этом он отметил, что Украина стремится к «уменьшению зависимости от России», и напомнил, что раньше она была первым торговым партнером.

В этой же беседе Алексей Арестович заявил, что для наступления Украины на Донбасс должны сложиться «экстраординарные условия». Киев может решиться на такой шаг, только если на него нападут и не оставят ему другого выбора. Он подчеркнул, что украинские власти сами такой вариант не рассматривают и предпочитают политико-дипломатическое урегулирование вместе с усилением оборонного сектора.

