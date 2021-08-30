На Украине назвали «признаком доверия» перенос встречи Зеленского и Байдена

Перенос даты встречи президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского произошел из-за сложной ситуации, в которой оказались Соединенные Штаты. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, в связи с обстановкой в Афганистане можно ожидать любых изменений или нарушений протокола. «Если начнется военное влияние на аэропорт Кабула, а сегодня 5 ракет упало в тот район, то это будет решение, которое будет принимать верховный главнокомандующий, то есть Байден и все военно-политическое руководство США, с которым и должна общаться украинском делегация», — пояснил он.

Политик отметил, что власти США приняли решение сдвинуть визит на двое суток, а не отменили его. По мнению Арестовича, это является «признаком высокого доверия».

29 августа стало известно переносе встречи двух лидеров с 31 августа на 1 сентября. При этом рабочий визит Зеленского в США начинает 30 августа. Переговоры Байдена с украинским президентом станут демонстрацией приверженности США «суверенитету и территориальной целостности» Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.