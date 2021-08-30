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В США рассказали о планах Зеленского в Вашингтоне

Посол Украины в США рассказала о программе визита украинского президента в Вашингтон
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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: Stefanie Loos / Reuters

Подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон вышла на «финишную прямую». Об этом украинский посол в США Оксана Маркарова сообщила на своей странице в Facebook.

Она отметила, что украинский президент будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию. Маркарова рассказала, что встреча Зеленского и и его американского коллеги Джо Байдена состоится в Белом доме, а основной план их переговоров уже согласован сторонами.

По словам посла, в программе визита украинского лидера в Вашингтон также присутствуют встречи с руководством ключевых для украинского-американских отношений министерств и две презентации с участием главы республики и его супруги. Кроме того, Зеленский планирует принять участие в открытии Украинского дома и посетить «знаковые для отношений Украины и США» места в столице.

Ранее главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что по инициативе американской стороны встречу лидеров двух государств перенесли на 1 сентября. В Вашингтоне подчеркнули, что такие перестановки связаны с завершением вывода войск США из Афганистана.

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