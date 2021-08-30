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В СМИ рассказали о влиянии встречи Байдена и Зеленского на «Северный поток-2»

The NYT: Байден может остановить работу над «Северным потоком-2» после встречи с Зеленским
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Фото: Антон Ваганов / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может убедить американского лидера Джо Байдена остановить строительство «Северного потока-2». Об этом пишет The New York Times.

В СМИ рассказали, что встреча Байдена с Зеленским 1 сентября будет последним шансом прервать реализацию проекта. «Если Зеленский сумеет убедить Байдена, это станет важной победой для всей Европы», — пишет издание. По мнению автора материала, украинский президент должен спасти европейские страны от зависимости от российского газа.

В статье также подчеркивается, что, если Зеленскому не удастся договориться с Байденом, Россия станет единственным победителем в этой ситуации. Издание подчеркивает, что вопрос о вмешательстве Вашингтона в проект «Северный поток-2» встанет на встрече 1 сентября.

29 августа стало известно переносе встречи двух лидеров с 31 августа на 1 сентября. При этом рабочий визит Зеленского в США начинает 30 августа. Переговоры Байдена с украинским президентом станут демонстрацией приверженности США «суверенитету и территориальной целостности» Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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