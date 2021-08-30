В Киеве рассказали об условиях необходимых для наступления на Донбасс

Спикер украинской делегации, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что для наступления Украины на Донбасс должны сложиться «экстраординарные условия». Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

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По словам Арестовича, Киев может решиться на такой шаг, только если на него нападут и не оставят ему другого выбора. Он подчеркнул, что украинские власти сами такой вариант не рассматривают и предпочитают политико-дипломатическое урегулирование вместе с усилением оборонного сектора.

«Потому что это городская агломерация, и преимущественно это много наших граждан, и такое наступление чревато гибелью мирного населения, мы на это не пойдем», — добавил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский возьмет на встречу с американским лидером Джо Байденом списки украинских военнослужащих, плененных или пропавших без вести в Донбассе. По ее словам, главе государства заранее подготовили списки военнопленных.